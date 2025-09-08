SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CN Breakout77
Cepi Nurhidayat

CN Breakout77

Cepi Nurhidayat
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
25 (39.68%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (60.32%)
En iyi işlem:
49.72 USD
En kötü işlem:
-25.24 USD
Brüt kâr:
710.70 USD (72 601 pips)
Brüt zarar:
-401.95 USD (52 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.96 USD (2)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
25.27%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
34 (53.97%)
Satış işlemleri:
29 (46.03%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
4.90 USD
Ortalama kâr:
28.43 USD
Ortalama zarar:
-10.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-84.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.05 USD (6)
Aylık büyüme:
14.59%
Yıllık tahmin:
177.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.63 USD
Maksimum:
102.79 USD (16.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.76% (102.79 USD)
Varlığa göre:
1.52% (14.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
NQ100.R 7
CL.R 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 350
NQ100.R -31
CL.R 3
GBPJPY -6
EURJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
NQ100.R -15K
CL.R 29
GBPJPY -800
EURJPY -975
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.72 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 9
FXOpen-Real2
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Bforex-TNLive
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
257 daha fazla...
lot 0.01 dan setelah equity diatas $1000 saya naikan ke 0.02 lot
Have fun
İnceleme yok
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
