İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
89 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.59%)
En iyi işlem:
7.04 USD
En kötü işlem:
-10.55 USD
Brüt kâr:
59.70 USD (6 549 pips)
Brüt zarar:
-73.92 USD (7 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (11.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.27 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
1.79%
Maks. mevduat yükü:
86.52%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
61 (56.48%)
Satış işlemleri:
47 (43.52%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-3.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-75.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.73 USD
Maksimum:
45.78 USD (81.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.68% (45.78 USD)
Varlığa göre:
23.81% (4.77 USD)
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-13
|EURUSD
|-1
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-581
|EURUSD
|-125
En iyi işlem: +7.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
SEÑAL PARA EL ORO O XAUUSD CON RIESGO MEDIO, UTILIZANDO BREAKOUT, SE RECOMIENDA UN DEPOSITO MINIMO DE 100 USD. REOCOMENDABLE USAR UN BROKER RAPIDO CON UN BUEN VPS Y BAJA COMISION Y SPREAD.
İnceleme yok
