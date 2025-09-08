SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD XAUUSD MID TERM
Jose Anastacio Aguirre Rojo

GOLD XAUUSD MID TERM

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -57%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
89 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.59%)
En iyi işlem:
7.04 USD
En kötü işlem:
-10.55 USD
Brüt kâr:
59.70 USD (6 549 pips)
Brüt zarar:
-73.92 USD (7 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (11.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.27 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
1.79%
Maks. mevduat yükü:
86.52%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
61 (56.48%)
Satış işlemleri:
47 (43.52%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-3.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-75.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.73 USD
Maksimum:
45.78 USD (81.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.68% (45.78 USD)
Varlığa göre:
23.81% (4.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 105
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13
EURUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -581
EURUSD -125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
33 daha fazla...
SEÑAL PARA EL ORO O XAUUSD CON RIESGO MEDIO, UTILIZANDO BREAKOUT, SE RECOMIENDA UN DEPOSITO MINIMO DE 100 USD. REOCOMENDABLE USAR UN BROKER RAPIDO CON UN BUEN VPS Y BAJA COMISION Y SPREAD.
2025.10.15 23:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 14:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 02:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD XAUUSD MID TERM
Ayda 30 USD
-57%
0
0
USD
11
USD
9
100%
108
82%
2%
0.80
-0.13
USD
82%
1:300
