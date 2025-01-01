SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, JINNIUFX10 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Fuchao Wang kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

JINNIUFX7
Büyüme
656%
Aboneler
0
Haftalar
469
İşlemler
11747
Kazanç
64%
Kâr faktörü
1.39
Maks. düşüş
8%
JINNIUFX5
Büyüme
624%
Aboneler
0
Haftalar
469
İşlemler
7582
Kazanç
62%
Kâr faktörü
1.94
Maks. düşüş
6%
JINNIUFX3
Büyüme
551%
Aboneler
0
Haftalar
314
İşlemler
1330
Kazanç
53%
Kâr faktörü
1.39
Maks. düşüş
36%
JINNIUFX6
Büyüme
88%
Aboneler
0
Haftalar
82
İşlemler
484
Kazanç
43%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
13%
JINNIUFX4
Büyüme
82%
Aboneler
0
Haftalar
151
İşlemler
318
Kazanç
47%
Kâr faktörü
1.52
Maks. düşüş
21%
JN6225393
Büyüme
34%
Aboneler
0
Haftalar
26
İşlemler
438
Kazanç
53%
Kâr faktörü
1.18
Maks. düşüş
41%
JINNIUFX1
Büyüme
54%
Aboneler
0
Haftalar
27
İşlemler
486
Kazanç
68%
Kâr faktörü
1.73
Maks. düşüş
10%
JN2599
Büyüme
14%
Aboneler
0
Haftalar
15
İşlemler
2194
Kazanç
73%
Kâr faktörü
1.38
Maks. düşüş
18%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

ATong
Büyüme
4 219%
Aboneler
0
Haftalar
232
İşlemler
7801
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
28%
Wolf Scalper MT4
Büyüme
1 023%
Aboneler
9
Haftalar
160
İşlemler
1235
Kazanç
91%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
21%
MultiWay ICM
Büyüme
480%
Aboneler
10
Haftalar
89
İşlemler
782
Kazanç
74%
Kâr faktörü
2.02
Maks. düşüş
28%
NeroSignal
Büyüme
1 042%
Aboneler
20
Haftalar
42
İşlemler
1472
Kazanç
60%
Kâr faktörü
1.87
Maks. düşüş
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
679%
Aboneler
10
Haftalar
65
İşlemler
2869
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.62
Maks. düşüş
41%
Gold pro
Büyüme
1 638%
Aboneler
15
Haftalar
32
İşlemler
690
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.12
Maks. düşüş
52%
High frequency
Büyüme
4 787%
Aboneler
1
Haftalar
192
İşlemler
9458
Kazanç
68%
Kâr faktörü
1.72
Maks. düşüş
42%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 688%
Aboneler
1
Haftalar
319
İşlemler
1934
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
38%
KingFX AU
Büyüme
25 452%
Aboneler
33
Haftalar
182
İşlemler
3178
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
52%
MCA100
Büyüme
1 249%
Aboneler
31
Haftalar
97
İşlemler
275
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
35%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.