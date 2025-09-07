- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
24 (30.76%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (69.23%)
En iyi işlem:
5.73 USD
En kötü işlem:
-2.75 USD
Brüt kâr:
115.86 USD (115 859 pips)
Brüt zarar:
-111.48 USD (111 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.73 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.25%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
41 (52.56%)
Satış işlemleri:
37 (47.44%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-2.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-27.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.05 USD (13)
Aylık büyüme:
2.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.39 USD
Maksimum:
29.30 USD (12.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.47% (29.30 USD)
Varlığa göre:
0.94% (1.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +5.73 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +20.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Selamat datang di Garuda Merah Putih...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
3
0%
78
30%
5%
1.03
0.06
USD
USD
12%
1:200