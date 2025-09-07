- Büyüme
İşlemler:
590
Kârla kapanan işlemler:
399 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (32.37%)
En iyi işlem:
2 558.05 USD
En kötü işlem:
-1 735.30 USD
Brüt kâr:
36 395.94 USD (545 952 pips)
Brüt zarar:
-18 846.85 USD (883 778 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (632.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 920.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
46.18%
Maks. mevduat yükü:
7.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.71
Alış işlemleri:
187 (31.69%)
Satış işlemleri:
403 (68.31%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
29.74 USD
Ortalama kâr:
91.22 USD
Ortalama zarar:
-98.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 617.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 327.41 USD (4)
Aylık büyüme:
10.56%
Yıllık tahmin:
128.09%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.35 USD
Maksimum:
3 723.15 USD (26.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.22% (3 723.15 USD)
Varlığa göre:
27.93% (6 997.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD-STD
|147
|GBPUSD-STD
|127
|AUDUSD-STD
|111
|NAS100.
|82
|NZDUSD-STD
|68
|USDJPY-STD
|31
|XAUUSD-STD
|12
|SP500.
|7
|NZDSGD-STD
|4
|GBPJPY-STD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD-STD
|2.6K
|GBPUSD-STD
|3.2K
|AUDUSD-STD
|1.9K
|NAS100.
|5.9K
|NZDUSD-STD
|1.3K
|USDJPY-STD
|1.7K
|XAUUSD-STD
|1.3K
|SP500.
|-30
|NZDSGD-STD
|-327
|GBPJPY-STD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD-STD
|11K
|GBPUSD-STD
|15K
|AUDUSD-STD
|10K
|NAS100.
|-369K
|NZDUSD-STD
|3.4K
|USDJPY-STD
|5.6K
|XAUUSD-STD
|3K
|SP500.
|-14K
|NZDSGD-STD
|-1.4K
|GBPJPY-STD
|1
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 558.05 USD
En kötü işlem: -1 735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +632.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 617.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.
Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
