SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lake Capital High Risk
Luis Alberto Chacin Moreno

Lake Capital High Risk

Luis Alberto Chacin Moreno
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 234%
VTMarkets-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
590
Kârla kapanan işlemler:
399 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (32.37%)
En iyi işlem:
2 558.05 USD
En kötü işlem:
-1 735.30 USD
Brüt kâr:
36 395.94 USD (545 952 pips)
Brüt zarar:
-18 846.85 USD (883 778 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (632.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 920.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
46.18%
Maks. mevduat yükü:
7.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.71
Alış işlemleri:
187 (31.69%)
Satış işlemleri:
403 (68.31%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
29.74 USD
Ortalama kâr:
91.22 USD
Ortalama zarar:
-98.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 617.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 327.41 USD (4)
Aylık büyüme:
10.56%
Yıllık tahmin:
128.09%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.35 USD
Maksimum:
3 723.15 USD (26.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.22% (3 723.15 USD)
Varlığa göre:
27.93% (6 997.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-STD 147
GBPUSD-STD 127
AUDUSD-STD 111
NAS100. 82
NZDUSD-STD 68
USDJPY-STD 31
XAUUSD-STD 12
SP500. 7
NZDSGD-STD 4
GBPJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-STD 2.6K
GBPUSD-STD 3.2K
AUDUSD-STD 1.9K
NAS100. 5.9K
NZDUSD-STD 1.3K
USDJPY-STD 1.7K
XAUUSD-STD 1.3K
SP500. -30
NZDSGD-STD -327
GBPJPY-STD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-STD 11K
GBPUSD-STD 15K
AUDUSD-STD 10K
NAS100. -369K
NZDUSD-STD 3.4K
USDJPY-STD 5.6K
XAUUSD-STD 3K
SP500. -14K
NZDSGD-STD -1.4K
GBPJPY-STD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 558.05 USD
En kötü işlem: -1 735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +632.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 617.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.

Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
İnceleme yok
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lake Capital High Risk
Ayda 250 USD
234%
0
0
USD
25K
USD
42
60%
590
67%
46%
1.93
29.74
USD
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.