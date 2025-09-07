SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lake Capital Medium Low Risk
Luis Alberto Chacin Moreno

Lake Capital Medium Low Risk

Luis Alberto Chacin Moreno
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 84%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
408 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (30.14%)
En iyi işlem:
168.01 USD
En kötü işlem:
-97.36 USD
Brüt kâr:
7 364.97 USD (114 141 pips)
Brüt zarar:
-3 159.19 USD (47 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (185.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
45.06%
Maks. mevduat yükü:
3.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
158 (27.05%)
Satış işlemleri:
426 (72.95%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
7.20 USD
Ortalama kâr:
18.05 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-456.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.76 USD (7)
Aylık büyüme:
5.22%
Yıllık tahmin:
63.34%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.84 USD
Maksimum:
606.88 USD (8.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (606.22 USD)
Varlığa göre:
13.44% (1 237.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 164
GBPUSD 134
AUDUSD 129
NZDUSD 111
USDJPY 41
NZDSGD 4
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 852
NZDUSD 565
USDJPY 544
NZDSGD -88
GBPJPY 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 17K
GBPUSD 20K
AUDUSD 13K
NZDUSD 7.7K
USDJPY 9.8K
NZDSGD -1.5K
GBPJPY 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +168.01 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +185.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -456.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.17 × 6
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Alpari-MT5
0.84 × 61
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 173
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
OctaFX-Real2
1.07 × 29
73 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.

Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
İnceleme yok
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lake Capital Medium Low Risk
Ayda 100 USD
84%
0
0
USD
9.2K
USD
31
71%
584
69%
45%
2.33
7.20
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.