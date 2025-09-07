- Büyüme
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
408 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (30.14%)
En iyi işlem:
168.01 USD
En kötü işlem:
-97.36 USD
Brüt kâr:
7 364.97 USD (114 141 pips)
Brüt zarar:
-3 159.19 USD (47 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (185.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
45.06%
Maks. mevduat yükü:
3.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
158 (27.05%)
Satış işlemleri:
426 (72.95%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
7.20 USD
Ortalama kâr:
18.05 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-456.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.76 USD (7)
Aylık büyüme:
5.22%
Yıllık tahmin:
63.34%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.84 USD
Maksimum:
606.88 USD (8.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (606.22 USD)
Varlığa göre:
13.44% (1 237.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|164
|GBPUSD
|134
|AUDUSD
|129
|NZDUSD
|111
|USDJPY
|41
|NZDSGD
|4
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|852
|NZDUSD
|565
|USDJPY
|544
|NZDSGD
|-88
|GBPJPY
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|17K
|GBPUSD
|20K
|AUDUSD
|13K
|NZDUSD
|7.7K
|USDJPY
|9.8K
|NZDSGD
|-1.5K
|GBPJPY
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +168.01 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +185.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -456.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 6
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.66 × 235
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Alpari-MT5
|0.84 × 61
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 173
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.
Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
84%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
31
71%
584
69%
45%
2.33
7.20
USD
USD
13%
1:500