İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
26 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (7.14%)
En iyi işlem:
4.92 GBP
En kötü işlem:
-23.27 GBP
Brüt kâr:
49.03 GBP (6 191 pips)
Brüt zarar:
-45.65 GBP (6 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (24.90 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
24.90 GBP (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
20.31%
Maks. mevduat yükü:
20.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
15 (53.57%)
Satış işlemleri:
13 (46.43%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.12 GBP
Ortalama kâr:
1.89 GBP
Ortalama zarar:
-22.83 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-45.65 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-45.65 GBP (2)
Aylık büyüme:
3.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.75 GBP
Maksimum:
45.65 GBP (36.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.55% (45.65 GBP)
Varlığa göre:
21.82% (20.22 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.92 GBP
En kötü işlem: -23 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.90 GBP
Maksimum ardışık zarar: -45.65 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Margin Requirement: 1:500
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
103
GBP
GBP
3
100%
28
92%
20%
1.07
0.12
GBP
GBP
37%
1:500