- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
429
Kârla kapanan işlemler:
286 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (33.33%)
En iyi işlem:
443.09 USD
En kötü işlem:
-578.92 USD
Brüt kâr:
5 539.28 USD (73 093 pips)
Brüt zarar:
-7 430.02 USD (64 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (325.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
493.80 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
95.06%
Maks. mevduat yükü:
51.86%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
224 (52.21%)
Satış işlemleri:
205 (47.79%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-4.41 USD
Ortalama kâr:
19.37 USD
Ortalama zarar:
-51.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 460.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 460.66 USD (21)
Aylık büyüme:
-29.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 460.28 USD
Maksimum:
3 730.52 USD (22.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.78% (2 872.04 USD)
Varlığa göre:
32.24% (1 722.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|41
|EURCHF
|29
|AUDCAD
|28
|GBPCHF
|26
|GBPUSD
|25
|AUDCHF
|22
|GBPCAD
|21
|EURUSD
|19
|GBPNZD
|18
|GBPAUD
|18
|EURCAD
|18
|USDCHF
|18
|USDCAD
|18
|EURGBP
|17
|AUDUSD
|16
|CADCHF
|14
|EURNZD
|13
|EURJPY
|12
|NZDCAD
|10
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|7
|NZDUSD
|6
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|5
|AUDNZD
|4
|USDJPY
|3
|NZDCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|-995
|EURCHF
|1K
|AUDCAD
|-1.4K
|GBPCHF
|332
|GBPUSD
|-2K
|AUDCHF
|68
|GBPCAD
|163
|EURUSD
|113
|GBPNZD
|507
|GBPAUD
|262
|EURCAD
|-729
|USDCHF
|85
|USDCAD
|51
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|53
|CADCHF
|60
|EURNZD
|193
|EURJPY
|214
|NZDCAD
|-112
|GBPJPY
|80
|CHFJPY
|47
|NZDUSD
|-94
|NZDJPY
|12
|CADJPY
|27
|AUDJPY
|74
|AUDNZD
|15
|USDJPY
|1
|NZDCHF
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-8.7K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCAD
|-2.4K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPUSD
|-14K
|AUDCHF
|727
|GBPCAD
|3.9K
|EURUSD
|1.3K
|GBPNZD
|8.1K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-3.9K
|USDCHF
|1.3K
|USDCAD
|-205
|EURGBP
|258
|AUDUSD
|-884
|CADCHF
|1.1K
|EURNZD
|5.6K
|EURJPY
|4.6K
|NZDCAD
|-3.1K
|GBPJPY
|3.1K
|CHFJPY
|3.1K
|NZDUSD
|-2.9K
|NZDJPY
|386
|CADJPY
|635
|AUDJPY
|1.1K
|AUDNZD
|1.3K
|USDJPY
|338
|NZDCHF
|-321
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +443.09 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +325.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 460.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 173
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 415
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 733
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12615
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4975
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2583
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
14
100%
429
66%
95%
0.74
-4.41
USD
USD
48%
1:500