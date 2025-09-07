SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 85458
Wai Him Leung

IC 28CCY 85458

Wai Him Leung
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
429
Kârla kapanan işlemler:
286 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (33.33%)
En iyi işlem:
443.09 USD
En kötü işlem:
-578.92 USD
Brüt kâr:
5 539.28 USD (73 093 pips)
Brüt zarar:
-7 430.02 USD (64 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (325.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
493.80 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
95.06%
Maks. mevduat yükü:
51.86%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
224 (52.21%)
Satış işlemleri:
205 (47.79%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-4.41 USD
Ortalama kâr:
19.37 USD
Ortalama zarar:
-51.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 460.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 460.66 USD (21)
Aylık büyüme:
-29.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 460.28 USD
Maksimum:
3 730.52 USD (22.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.78% (2 872.04 USD)
Varlığa göre:
32.24% (1 722.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 41
EURCHF 29
AUDCAD 28
GBPCHF 26
GBPUSD 25
AUDCHF 22
GBPCAD 21
EURUSD 19
GBPNZD 18
GBPAUD 18
EURCAD 18
USDCHF 18
USDCAD 18
EURGBP 17
AUDUSD 16
CADCHF 14
EURNZD 13
EURJPY 12
NZDCAD 10
GBPJPY 9
CHFJPY 7
NZDUSD 6
NZDJPY 5
CADJPY 5
AUDJPY 5
AUDNZD 4
USDJPY 3
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD -995
EURCHF 1K
AUDCAD -1.4K
GBPCHF 332
GBPUSD -2K
AUDCHF 68
GBPCAD 163
EURUSD 113
GBPNZD 507
GBPAUD 262
EURCAD -729
USDCHF 85
USDCAD 51
EURGBP 43
AUDUSD 53
CADCHF 60
EURNZD 193
EURJPY 214
NZDCAD -112
GBPJPY 80
CHFJPY 47
NZDUSD -94
NZDJPY 12
CADJPY 27
AUDJPY 74
AUDNZD 15
USDJPY 1
NZDCHF -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -8.7K
EURCHF 1.3K
AUDCAD -2.4K
GBPCHF 1.1K
GBPUSD -14K
AUDCHF 727
GBPCAD 3.9K
EURUSD 1.3K
GBPNZD 8.1K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -3.9K
USDCHF 1.3K
USDCAD -205
EURGBP 258
AUDUSD -884
CADCHF 1.1K
EURNZD 5.6K
EURJPY 4.6K
NZDCAD -3.1K
GBPJPY 3.1K
CHFJPY 3.1K
NZDUSD -2.9K
NZDJPY 386
CADJPY 635
AUDJPY 1.1K
AUDNZD 1.3K
USDJPY 338
NZDCHF -321
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +443.09 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +325.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 460.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 85458
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
4.3K
USD
14
100%
429
66%
95%
0.74
-4.41
USD
48%
1:500
