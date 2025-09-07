SinyallerBölümler
Quynh Tran Van

GOLD SCAPL

Quynh Tran Van
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
301 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (23.02%)
En iyi işlem:
32.87 USD
En kötü işlem:
-41.10 USD
Brüt kâr:
736.82 USD (396 575 pips)
Brüt zarar:
-431.83 USD (203 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.10 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
15.84%
Maks. mevduat yükü:
43.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
268 (68.54%)
Satış işlemleri:
123 (31.46%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-51.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.38 USD (3)
Aylık büyüme:
44.07%
Algo alım-satım:
37%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.73 USD (12.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.35% (71.73 USD)
Varlığa göre:
7.81% (53.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 391
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 193K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.87 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.07 × 15
İnceleme yok
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
