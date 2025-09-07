SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JINNIUFX6
Fuchao Wang

JINNIUFX6

Fuchao Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 88%
EasyTradingOnline-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
484
Kârla kapanan işlemler:
210 (43.38%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (56.61%)
En iyi işlem:
611.37 USD
En kötü işlem:
-445.10 USD
Brüt kâr:
12 221.69 USD (233 769 pips)
Brüt zarar:
-7 809.90 USD (218 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 290.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 290.52 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
40.68%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
243 (50.21%)
Satış işlemleri:
241 (49.79%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
9.12 USD
Ortalama kâr:
58.20 USD
Ortalama zarar:
-28.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-5.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-677.76 USD (4)
Aylık büyüme:
12.32%
Yıllık tahmin:
149.52%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.47 USD
Maksimum:
1 231.03 USD (12.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.80% (1 231.03 USD)
Varlığa göre:
4.03% (373.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 419
XAUUSD 65
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 4.4K
XAUUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 11K
XAUUSD 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +611.37 USD
En kötü işlem: -445 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 290.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EasyTradingOnline-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.72% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
