Wong Koon Hei

EURUSD Steady Growth

Wong Koon Hei
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Tickmill-Live
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
262 (78.44%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (21.56%)
En iyi işlem:
45.45 USD
En kötü işlem:
-14.07 USD
Brüt kâr:
579.91 USD (21 428 pips)
Brüt zarar:
-298.24 USD (20 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (15.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
85.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
7.19
Alış işlemleri:
164 (49.10%)
Satış işlemleri:
170 (50.90%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-4.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-39.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.19 USD (5)
Aylık büyüme:
20.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.19 USD (3.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.08% (39.19 USD)
Varlığa göre:
29.41% (357.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 282
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 603
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.45 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 daha fazla...
Mainly trade EURUSD in short timeframe (i.e. M5, M15). Swing trade and monitoring the market in order to determine whether hedge strategy should be applied, the goal is to gain high profit (10-15% monthly) steadily while using hedging to lower the risk as low as possible.


Suggest to have 1000usd per 0.01lot to copy this signal. Assume there is ~40% DD at the worst case, with 10-15% monthly profit.

İnceleme yok
2025.09.07 11:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.07 11:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

