Mansoor Ahmed Khan Mohammad Mokhtar Khan

Mansoor

Mansoor Ahmed Khan Mohammad Mokhtar Khan
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
FBS-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
17 (47.22%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (52.78%)
En iyi işlem:
29.48 USD
En kötü işlem:
-65.83 USD
Brüt kâr:
166.76 USD (17 888 pips)
Brüt zarar:
-197.23 USD (37 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (29.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.93 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
22.59%
Maks. mevduat yükü:
237.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
20 (55.56%)
Satış işlemleri:
16 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.85 USD
Ortalama kâr:
9.81 USD
Ortalama zarar:
-10.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.93 USD (4)
Aylık büyüme:
-30.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.12 USD
Maksimum:
91.65 USD (77.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.98% (91.65 USD)
Varlığa göre:
74.76% (26.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
GBPUSD 5
USDJPY 4
US30 4
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -20
GBPUSD -8
USDJPY 9
US30 -8
EURUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.4K
GBPUSD -158
USDJPY 271
US30 -15K
EURUSD -132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.48 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +29.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
ForexTime-MT5
0.00 × 5
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
274 daha fazla...
This Signal will be purely manual trade and no algo will be applied.
İnceleme yok
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 19:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.09.08 16:35
Share of trading days is too low
2025.09.08 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mansoor
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
70
USD
3
0%
36
47%
23%
0.84
-0.85
USD
78%
1:400
