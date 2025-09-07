- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
62 (76.54%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (23.46%)
En iyi işlem:
100.46 USD
En kötü işlem:
-20.18 USD
Brüt kâr:
659.59 USD (15 033 pips)
Brüt zarar:
-129.04 USD (4 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (174.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.72 USD (18)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
98.37%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.48
Alış işlemleri:
25 (30.86%)
Satış işlemleri:
56 (69.14%)
Kâr faktörü:
5.11
Beklenen getiri:
6.55 USD
Ortalama kâr:
10.64 USD
Ortalama zarar:
-6.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.49 USD (3)
Aylık büyüme:
6.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.51 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (42.51 USD)
Varlığa göre:
3.47% (278.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|70
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|489
|NZDCAD
|37
|AUDNZD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.7K
|NZDCAD
|276
|AUDNZD
|182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.46 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +174.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 30
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 10
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Equiti-Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
Copie minhas operações de Forex de forma simples e automática!
Com experiência no mercado e estratégias testadas, ofereço sinais consistentes para quem busca rentabilidade sem complicação.
📈 Você acompanha em tempo real, sem precisar ter conhecimento avançado.
💡 Gestão de risco aplicada em cada operação.
🤝 Transparência e foco em crescimento sustentável.
Entre para a comunidade de copiadores e opere lado a lado comigo!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
3
98%
81
76%
98%
5.11
6.55
USD
USD
3%
1:500