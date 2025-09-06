SinyallerBölümler
Geyner Carlos Edilberto Campos Nario

CryptoTradersCH

Geyner Carlos Edilberto Campos Nario
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
164 (73.54%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (26.46%)
En iyi işlem:
12.77 USD
En kötü işlem:
-10.45 USD
Brüt kâr:
632.09 USD (34 181 pips)
Brüt zarar:
-223.27 USD (9 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (135.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.65 USD (34)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
367.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.96
Alış işlemleri:
92 (41.26%)
Satış işlemleri:
131 (58.74%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-3.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.08 USD (4)
Aylık büyüme:
13.56%
Yıllık tahmin:
164.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.56 USD
Maksimum:
31.54 USD (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.57% (31.54 USD)
Varlığa göre:
96.42% (723.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 193
NZDCAD 9
EURCAD 7
AUDNZD 6
GBPAUD 5
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 387
NZDCAD 5
EURCAD 10
AUDNZD 2
GBPAUD 4
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 22K
NZDCAD 693
EURCAD 1.4K
AUDNZD 282
GBPAUD 545
USDJPY 140
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.77 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +135.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.12 × 102
Ava-Real 3
0.15 × 20
Pepperstone-Demo01
0.25 × 4
RoboForex-ECN
0.39 × 33
VantageFXInternational-Live 4
0.67 × 39
Axi-US03-Live
0.95 × 305
EGlobal-Cent6
1.24 × 59
XMGlobal-Real 26
1.36 × 36
Exness-Real6
4.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
