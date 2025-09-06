Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SimpleFX-LiveUK 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 6 0.12 × 102 Ava-Real 3 0.15 × 20 Pepperstone-Demo01 0.25 × 4 RoboForex-ECN 0.39 × 33 VantageFXInternational-Live 4 0.67 × 39 Axi-US03-Live 0.95 × 305 EGlobal-Cent6 1.24 × 59 XMGlobal-Real 26 1.36 × 36 Exness-Real6 4.67 × 3 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya