İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
164 (73.54%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (26.46%)
En iyi işlem:
12.77 USD
En kötü işlem:
-10.45 USD
Brüt kâr:
632.09 USD (34 181 pips)
Brüt zarar:
-223.27 USD (9 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (135.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.65 USD (34)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
367.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.96
Alış işlemleri:
92 (41.26%)
Satış işlemleri:
131 (58.74%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-3.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.08 USD (4)
Aylık büyüme:
13.56%
Yıllık tahmin:
164.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.56 USD
Maksimum:
31.54 USD (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.57% (31.54 USD)
Varlığa göre:
96.42% (723.49 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|193
|NZDCAD
|9
|EURCAD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|5
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|387
|NZDCAD
|5
|EURCAD
|10
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|693
|EURCAD
|1.4K
|AUDNZD
|282
|GBPAUD
|545
|USDJPY
|140
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +12.77 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +135.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.12 × 102
|
Ava-Real 3
|0.15 × 20
|
Pepperstone-Demo01
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.39 × 33
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.67 × 39
|
Axi-US03-Live
|0.95 × 305
|
EGlobal-Cent6
|1.24 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|1.36 × 36
|
Exness-Real6
|4.67 × 3
İnceleme yok
Ayda 30 USD
88%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
17
99%
223
73%
100%
2.83
1.83
USD
USD
96%
1:500