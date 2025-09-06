SinyallerBölümler
Shing Chi Sin

HKShing

Shing Chi Sin
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
133 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (36.67%)
En iyi işlem:
6 891.62 USD
En kötü işlem:
-5 935.40 USD
Brüt kâr:
67 292.23 USD (149 672 pips)
Brüt zarar:
-37 970.34 USD (91 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (568.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 053.76 USD (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
95.70%
Maks. mevduat yükü:
11.39%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
118 (56.19%)
Satış işlemleri:
92 (43.81%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
139.63 USD
Ortalama kâr:
505.96 USD
Ortalama zarar:
-493.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-815.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 935.40 USD (1)
Aylık büyüme:
586.10%
Yıllık tahmin:
7 111.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
512.17 USD
Maksimum:
7 732.88 USD (30.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.27% (1 479.48 USD)
Varlığa göre:
26.14% (4 614.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 185
USDJPY+ 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 23K
USDJPY+ 6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 42K
USDJPY+ 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 891.62 USD
En kötü işlem: -5 935 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +568.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -815.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

get rich
İnceleme yok
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 23:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
A large drawdown may occur on the account again
