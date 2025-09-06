SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / COPY FUND 300USD
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 300USD

Marcelo Diniz Da Cunha
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
19 (59.37%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (40.63%)
En iyi işlem:
7.65 USD
En kötü işlem:
-10.34 USD
Brüt kâr:
64.97 USD (6 654 pips)
Brüt zarar:
-56.29 USD (5 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.86 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
73.15%
Maks. mevduat yükü:
6.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
24 (75.00%)
Satış işlemleri:
8 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.38 USD (2)
Aylık büyüme:
2.89%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.83 USD
Maksimum:
20.53 USD (6.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.66% (20.44 USD)
Varlığa göre:
2.39% (7.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 7
XAUUSD 6
EURUSD 5
USDCHF 5
AUDUSD 5
USDJPY 3
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 15
XAUUSD -6
EURUSD 1
USDCHF 2
AUDUSD 0
USDJPY -6
USDCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.6K
XAUUSD -544
EURUSD 109
USDCHF 152
AUDUSD 108
USDJPY -887
USDCAD 374
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.65 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 181
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
Mínimo de capital sugerido USD 300

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 300USD

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading

IB:    IB44903670


İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 14:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.06 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.