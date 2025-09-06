SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Top One Club
GPI BG

Top One Club

GPI BG
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
404 (96.42%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (3.58%)
En iyi işlem:
66.20 USD
En kötü işlem:
-30.28 USD
Brüt kâr:
2 054.04 USD (498 895 pips)
Brüt zarar:
-42.21 USD (5 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (573.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
573.54 USD (100)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
95.91%
Maks. mevduat yükü:
1.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
64.19
Alış işlemleri:
255 (60.86%)
Satış işlemleri:
164 (39.14%)
Kâr faktörü:
48.66
Beklenen getiri:
4.80 USD
Ortalama kâr:
5.08 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.34 USD (2)
Aylık büyüme:
3.94%
Yıllık tahmin:
47.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.34 USD (1.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (31.34 USD)
Varlığa göre:
6.82% (234.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 289
EURUSD 77
US500 28
SOLUSD 6
AUDCAD 6
BTCUSD 4
USDCAD 3
ETHUSD 2
EURAUD 2
XAGUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 249
US500 68
SOLUSD 36
AUDCAD 17
BTCUSD 63
USDCAD 3
ETHUSD 3
EURAUD 14
XAGUSD 5
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 122K
EURUSD 10K
US500 23K
SOLUSD 182K
AUDCAD 635
BTCUSD 156K
USDCAD 406
ETHUSD 1.5K
EURAUD 189
XAGUSD 36
GBPUSD 19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.20 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 100
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +573.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExclusiveMarkets2-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.08 × 77
Exness-Real12
2.75 × 4
ExclusiveMarkets2-Live 2
4.43 × 30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.14 07:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Top One Club
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
3.5K
USD
20
0%
419
96%
96%
48.66
4.80
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.