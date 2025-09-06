SinyallerBölümler
Samarthan Bidari

Manual testing

Samarthan Bidari
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
22 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.49 AUD
En kötü işlem:
0.00 AUD
Brüt kâr:
79.80 AUD (5 251 pips)
Brüt zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kazanç:
22 (79.80 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
79.80 AUD (22)
Sharpe oranı:
1.54
Alım-satım etkinliği:
5.82%
Maks. mevduat yükü:
58.19%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (63.64%)
Satış işlemleri:
8 (36.36%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.63 AUD
Ortalama kâr:
3.63 AUD
Ortalama zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 AUD (0)
Aylık büyüme:
39.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
0.00 AUD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
12.35% (26.69 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
NAS100 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 60
NAS100 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.2K
NAS100 23
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.49 AUD
En kötü işlem: -0 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +79.80 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.86 × 8637
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
XMGlobal-MT5 2
10.50 × 354
8 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Share of trading days is too low
2025.10.09 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 10:25
Share of trading days is too low
2025.10.09 10:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 05:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 05:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 05:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.06 05:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 05:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
