- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
22 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.49 AUD
En kötü işlem:
0.00 AUD
Brüt kâr:
79.80 AUD (5 251 pips)
Brüt zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kazanç:
22 (79.80 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
79.80 AUD (22)
Sharpe oranı:
1.54
Alım-satım etkinliği:
5.82%
Maks. mevduat yükü:
58.19%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (63.64%)
Satış işlemleri:
8 (36.36%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.63 AUD
Ortalama kâr:
3.63 AUD
Ortalama zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 AUD (0)
Aylık büyüme:
39.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
0.00 AUD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
12.35% (26.69 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|NAS100
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|60
|NAS100
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.2K
|NAS100
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.49 AUD
En kötü işlem: -0 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +79.80 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8637
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
|
XMGlobal-MT5 2
|10.50 × 354
