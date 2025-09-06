SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trader Wave 3
Lim Kok Chian

Trader Wave 3

Lim Kok Chian
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
VTMarkets-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
50 (51.02%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (48.98%)
En iyi işlem:
128.50 USD
En kötü işlem:
-45.75 USD
Brüt kâr:
702.46 USD (315 191 pips)
Brüt zarar:
-475.28 USD (193 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (21.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
15.63%
Maks. mevduat yükü:
73.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
28 (28.57%)
Satış işlemleri:
70 (71.43%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
14.05 USD
Ortalama zarar:
-9.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-169.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.18 USD (9)
Aylık büyüme:
21.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.42 USD
Maksimum:
176.79 USD (14.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.51% (173.33 USD)
Varlığa göre:
2.48% (28.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 84
BTCUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 227
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 233
BTCUSD 121K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.50 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +21.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
