İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
41 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (42.25%)
En iyi işlem:
198.50 USD
En kötü işlem:
-165.50 USD
Brüt kâr:
1 079.05 USD (220 486 pips)
Brüt zarar:
-526.52 USD (44 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (104.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.07%
Maks. mevduat yükü:
60.99%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
22 (30.99%)
Satış işlemleri:
49 (69.01%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
7.78 USD
Ortalama kâr:
26.32 USD
Ortalama zarar:
-17.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-64.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-165.50 USD (1)
Aylık büyüme:
52.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
189.58 USD (15.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.41% (189.58 USD)
Varlığa göre:
9.79% (101.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|BTCUSD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|408
|BTCUSD
|144
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|172K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.50 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +104.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
4
0%
71
57%
7%
2.04
7.78
USD
USD
15%
1:500