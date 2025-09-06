SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WeTrade02
Minh Hung Nguyen

WeTrade02

Minh Hung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 253%
Exness-MT5Real6
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 094
Kârla kapanan işlemler:
1 462 (69.81%)
Zararla kapanan işlemler:
632 (30.18%)
En iyi işlem:
55.88 USD
En kötü işlem:
-158.49 USD
Brüt kâr:
10 276.73 USD (1 994 622 pips)
Brüt zarar:
-6 362.68 USD (807 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (113.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.71 USD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
1 255 (59.93%)
Satış işlemleri:
839 (40.07%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
7.03 USD
Ortalama zarar:
-10.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-654.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-654.41 USD (15)
Aylık büyüme:
26.72%
Yıllık tahmin:
326.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 370.46 USD (32.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.50% (1 362.95 USD)
Varlığa göre:
33.15% (1 557.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 97
AUDUSD 83
NZDJPY 80
NZDCAD 77
AUDJPY 75
USDCHF 74
USDJPY 74
NZDCHF 73
EURUSD 71
GBPUSD 68
AUDCAD 65
AUDCHF 65
CADJPY 64
JP225 63
EURNZD 57
EURAUD 57
GBPAUD 57
GBPNZD 54
HK50 54
EURJPY 54
EURCAD 53
GBPCAD 52
GBPCHF 52
GBPJPY 52
CADCHF 50
CHFJPY 50
USDCAD 46
STOXX50 46
DE30 44
FR40 44
EURGBP 40
US500 36
US30 32
USTEC 31
AUS200 28
EURCHF 28
UK100 25
AUDNZD 23
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 224
AUDUSD 210
NZDJPY 182
NZDCAD 179
AUDJPY 55
USDCHF 205
USDJPY 332
NZDCHF 35
EURUSD 318
GBPUSD 295
AUDCAD 127
AUDCHF 163
CADJPY 185
JP225 131
EURNZD -58
EURAUD 182
GBPAUD -5
GBPNZD 115
HK50 19
EURJPY -98
EURCAD 96
GBPCAD 97
GBPCHF 180
GBPJPY 177
CADCHF 54
CHFJPY -227
USDCAD 169
STOXX50 24
DE30 109
FR40 32
EURGBP 97
US500 48
US30 116
USTEC 56
AUS200 11
EURCHF 72
UK100 21
AUDNZD -14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 5.9K
AUDUSD 4.7K
NZDJPY 7.1K
NZDCAD 8.2K
AUDJPY 2.6K
USDCHF 5.2K
USDJPY 19K
NZDCHF 2.8K
EURUSD 8.2K
GBPUSD 9K
AUDCAD 4.6K
AUDCHF 4.3K
CADJPY 14K
JP225 116K
EURNZD -2.2K
EURAUD 11K
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 15K
HK50 38K
EURJPY -5.5K
EURCAD 1.1K
GBPCAD 544
GBPCHF 4.7K
GBPJPY 9.4K
CADCHF 1K
CHFJPY -13K
USDCAD 5K
STOXX50 56K
DE30 25K
FR40 79K
EURGBP 1.3K
US500 101K
US30 71K
USTEC 397K
AUS200 94K
EURCHF 727
UK100 87K
AUDNZD -296
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.88 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +113.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -654.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.19 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 743
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 25
Exness-MT5Real8
1.43 × 21
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 8
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.85 × 904
RoboForex-Pro
4.65 × 891
HFMarketsGlobal-Live1
4.66 × 741
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
Exness-MT5Real3
8.00 × 1055
XMGlobal-MT5
9.02 × 1668
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WeTrade02
Ayda 99 USD
253%
0
0
USD
4.8K
USD
18
100%
2 094
69%
100%
1.61
1.87
USD
33%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.