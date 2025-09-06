SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Trading Machine
Minh Hung Nguyen

The Trading Machine

Minh Hung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
464
Kârla kapanan işlemler:
341 (73.49%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (26.51%)
En iyi işlem:
25.04 USD
En kötü işlem:
-60.39 USD
Brüt kâr:
1 545.40 USD (464 345 pips)
Brüt zarar:
-812.06 USD (165 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (154.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.89 USD (47)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.11%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
198
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
297 (64.01%)
Satış işlemleri:
167 (35.99%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
4.53 USD
Ortalama zarar:
-6.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-345.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.37 USD (18)
Aylık büyüme:
36.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
363.76 USD (11.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.65% (363.76 USD)
Varlığa göre:
40.62% (1 249.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 23
HK50 20
FR40 20
DE30 19
STOXX50 18
JP225 17
AUDUSD 16
GBPUSD 16
USDJPY 16
CADJPY 15
AUDCAD 15
EURAUD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
AUS200 14
EURNZD 13
NZDCHF 13
EURUSD 12
USTEC 12
NZDJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 12
US30 12
UK100 12
USDCAD 10
CADCHF 10
AUDCHF 10
CHFJPY 9
GBPCAD 8
EURCAD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
GBPAUD 7
AUDNZD 7
US500 7
EURJPY 6
EURCHF 5
EURGBP 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 31
HK50 4
FR40 15
DE30 22
STOXX50 7
JP225 27
AUDUSD 37
GBPUSD 64
USDJPY 58
CADJPY 39
AUDCAD 10
EURAUD 67
USDCHF 75
NZDCAD 32
AUS200 4
EURNZD -98
NZDCHF -23
EURUSD 39
USTEC 12
NZDJPY 13
AUDJPY 26
GBPNZD -71
US30 36
UK100 6
USDCAD 32
CADCHF 22
AUDCHF 18
CHFJPY 25
GBPCAD 53
EURCAD 31
GBPCHF 36
GBPJPY 43
GBPAUD 21
AUDNZD 5
US500 11
EURJPY 11
EURCHF -7
EURGBP -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -166
HK50 9.8K
FR40 43K
DE30 10K
STOXX50 30K
JP225 28K
AUDUSD 1.8K
GBPUSD 4.2K
USDJPY 6.1K
CADJPY 3.3K
AUDCAD 109
EURAUD 4.4K
USDCHF 1.8K
NZDCAD 755
AUS200 15K
EURNZD -9.1K
NZDCHF -1K
EURUSD 891
USTEC 73K
NZDJPY 698
AUDJPY 2.3K
GBPNZD -5.7K
US30 22K
UK100 20K
USDCAD 2.9K
CADCHF 517
AUDCHF 579
CHFJPY 286
GBPCAD 3.3K
EURCAD 2.3K
GBPCHF 1.6K
GBPJPY 4.7K
GBPAUD 757
AUDNZD 327
US500 20K
EURJPY 865
EURCHF -322
EURGBP -110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.04 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +154.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -345.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
The machine buys low at demand zones, sells high at supply zones, and rides the trend for big rewards with smart risk control. It's simply powerful!


İnceleme yok
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 04:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Trading Machine
Ayda 99 USD
37%
0
0
USD
2.8K
USD
4
100%
464
73%
100%
1.90
1.58
USD
41%
1:100
