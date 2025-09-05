- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
44 (95.65%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.35%)
En iyi işlem:
29.00 USD
En kötü işlem:
-2.50 USD
Brüt kâr:
238.74 USD (11 049 pips)
Brüt zarar:
-2.56 USD (126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (116.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.00 USD (22)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
61.08%
Maks. mevduat yükü:
12.05%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
94.47
Alış işlemleri:
22 (47.83%)
Satış işlemleri:
24 (52.17%)
Kâr faktörü:
93.26
Beklenen getiri:
5.13 USD
Ortalama kâr:
5.43 USD
Ortalama zarar:
-1.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.50 USD (1)
Aylık büyüme:
11.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.50 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (2.50 USD)
Varlığa göre:
19.24% (411.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|120
|EURUSD
|88
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|4.4K
|XAUUSD
|580
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +116.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
İnceleme yok
