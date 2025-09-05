SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AVWAP
Fabio Marques Do Nascimento

AVWAP

Fabio Marques Do Nascimento
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 190%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
83 (88.29%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (11.70%)
En iyi işlem:
105.53 USD
En kötü işlem:
-51.07 USD
Brüt kâr:
628.67 USD (13 050 pips)
Brüt zarar:
-272.26 USD (8 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (123.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.28 USD (22)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.78%
Maks. mevduat yükü:
98.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
42 (44.68%)
Satış işlemleri:
52 (55.32%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
3.79 USD
Ortalama kâr:
7.57 USD
Ortalama zarar:
-24.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-97.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.55 USD (2)
Aylık büyüme:
142.58%
Yıllık tahmin:
1 729.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.03 USD
Maksimum:
110.56 USD (27.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.19% (110.56 USD)
Varlığa göre:
33.01% (59.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 91
USDJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 348
USDJPY 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7K
USDJPY -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.53 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +123.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
ActivTradesCorp-Server
0.37 × 3386
Just2Trade-MT5
0.50 × 4
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
RoboForex-Pro
2.44 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 3
Eightcap-Live
3.00 × 3
7 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 15:03
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 5.31% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.65% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AVWAP
Ayda 30 USD
190%
0
0
USD
694
USD
19
0%
94
88%
87%
2.30
3.79
USD
33%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.