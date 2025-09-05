- Büyüme
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
83 (88.29%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (11.70%)
En iyi işlem:
105.53 USD
En kötü işlem:
-51.07 USD
Brüt kâr:
628.67 USD (13 050 pips)
Brüt zarar:
-272.26 USD (8 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (123.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.28 USD (22)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.78%
Maks. mevduat yükü:
98.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
42 (44.68%)
Satış işlemleri:
52 (55.32%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
3.79 USD
Ortalama kâr:
7.57 USD
Ortalama zarar:
-24.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-97.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.55 USD (2)
Aylık büyüme:
142.58%
Yıllık tahmin:
1 729.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.03 USD
Maksimum:
110.56 USD (27.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.19% (110.56 USD)
Varlığa göre:
33.01% (59.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|91
|USDJPY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|348
|USDJPY
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7K
|USDJPY
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.53 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +123.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
ActivTradesCorp-Server
|0.37 × 3386
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 3
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
İnceleme yok
