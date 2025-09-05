Sinyallerimiz, 15 yıllık pratik deneyime sahip profesyonel bir kurumsal trader'ın ve yüksek kalibreli bir analist ekibinin doğrudan desteğinin sonucudur.

Çekirdek stratejimiz, Akıllı Para Konseptleri, Destek ve Direnç, Trend Analizi ve Makroekonomik Araştırmayı ustaca harmanlayarak altın piyasasında en patlayıcı kısa vadeli fırsatları belirler.

Disiplinimiz sarsılmazdır. Her işlem, sermayenizin güvenliğini sağlayan sağlam bir bariyer olan 20 pipin altında titizlikle sınırlandırılmış katı bir zarar durdur ve kar al ile korunur. Riski kontrol altında tutarken getirileri maksimize etmek için 1:1 ila 1:2'lik optimal bir risk/kazanç oranını hedefleriz.

Hesap bakiyesine göre pozisyon büyüklüğünü dinamik olarak ayarlamak da dahil olmak üzere titiz risk yönetimi sayesinde, sadece düşüşü en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürekli hesap büyümesi de sağlıyoruz.

Zenginliğe giden yolda, sizinle birlikte yürüyeceğiz. Şimdi katılın ve mucizenin gerçekleştiğini görün.



