Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden Fortune Path
Chenglong Wang

Golden Fortune Path

Chenglong Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 272%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
107 (66.04%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (33.95%)
En iyi işlem:
1 597.45 HKD
En kötü işlem:
-755.33 HKD
Brüt kâr:
22 763.65 HKD (51 201 pips)
Brüt zarar:
-13 650.81 HKD (28 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 882.69 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 436.21 HKD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
25.61%
Maks. mevduat yükü:
39.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.89
Alış işlemleri:
123 (75.93%)
Satış işlemleri:
39 (24.07%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
56.25 HKD
Ortalama kâr:
212.74 HKD
Ortalama zarar:
-248.20 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-802.35 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 118.30 HKD (5)
Aylık büyüme:
185.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 HKD
Maksimum:
2 339.94 HKD (16.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.56% (2 339.94 HKD)
Varlığa göre:
13.70% (1 028.18 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 597.45 HKD
En kötü işlem: -755 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 882.69 HKD
Maksimum ardışık zarar: -802.35 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.52 × 75
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 28
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
Sinyallerimiz, 15 yıllık pratik deneyime sahip profesyonel bir kurumsal trader'ın ve yüksek kalibreli bir analist ekibinin doğrudan desteğinin sonucudur.

Çekirdek stratejimiz, Akıllı Para Konseptleri, Destek ve Direnç, Trend Analizi ve Makroekonomik Araştırmayı ustaca harmanlayarak altın piyasasında en patlayıcı kısa vadeli fırsatları belirler.

Disiplinimiz sarsılmazdır. Her işlem, sermayenizin güvenliğini sağlayan sağlam bir bariyer olan 20 pipin altında titizlikle sınırlandırılmış katı bir zarar durdur ve kar al ile korunur. Riski kontrol altında tutarken getirileri maksimize etmek için 1:1 ila 1:2'lik optimal bir risk/kazanç oranını hedefleriz.

Hesap bakiyesine göre pozisyon büyüklüğünü dinamik olarak ayarlamak da dahil olmak üzere titiz risk yönetimi sayesinde, sadece düşüşü en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürekli hesap büyümesi de sağlıyoruz. 

Zenginliğe giden yolda, sizinle birlikte yürüyeceğiz. Şimdi katılın ve mucizenin gerçekleştiğini görün.


İnceleme yok
2025.09.27 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 11:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 11:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
