SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smart ASSET Real
Sonildo Almeida De Souza

Smart ASSET Real

Sonildo Almeida De Souza
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
UEXOGlobal-Trade
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
29 (80.55%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (19.44%)
En iyi işlem:
863.72 USD
En kötü işlem:
-170.69 USD
Brüt kâr:
2 162.03 USD (856 662 pips)
Brüt zarar:
-338.90 USD (147 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 940.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 940.48 USD (27)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
5.74
Alış işlemleri:
33 (91.67%)
Satış işlemleri:
3 (8.33%)
Kâr faktörü:
6.38
Beklenen getiri:
50.64 USD
Ortalama kâr:
74.55 USD
Ortalama zarar:
-48.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-317.89 USD (2)
Aylık büyüme:
19.57%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.07 USD
Maksimum:
317.89 USD (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.11% (317.89 USD)
Varlığa göre:
14.00% (1 654.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 19
BTCUSD 16
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 438
BTCUSD 521
AUDCAD 864
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 105K
BTCUSD 604K
AUDCAD 597
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +863.72 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 940.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UEXOGlobal-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 21:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart ASSET Real
Ayda 200 USD
18%
0
0
USD
12K
USD
12
66%
36
80%
100%
6.37
50.64
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.