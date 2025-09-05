SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mesa TopWin IF
Iago Jose Alves De Freitas Correia

Mesa TopWin IF

Iago Jose Alves De Freitas Correia
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FTMO-Server4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
176 (51.91%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (48.08%)
En iyi işlem:
2 159.29 USD
En kötü işlem:
-2 787.82 USD
Brüt kâr:
48 843.31 USD (337 085 pips)
Brüt zarar:
-48 533.08 USD (212 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 085.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 700.01 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
57.83%
Maks. mevduat yükü:
12.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
207 (61.06%)
Satış işlemleri:
132 (38.94%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
277.52 USD
Ortalama zarar:
-297.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4 470.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 470.56 USD (10)
Aylık büyüme:
8.03%
Yıllık tahmin:
97.45%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 869.08 USD
Maksimum:
13 792.64 USD (13.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.15% (13 792.39 USD)
Varlığa göre:
1.95% (1 941.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 277
EURUSD 47
BTCUSD 6
USDJPY 5
US100.cash 2
XAUEUR 1
US30.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
EURUSD -300
BTCUSD 181
USDJPY 75
US100.cash 36
XAUEUR -737
US30.cash 5
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -269
EURUSD -1.1K
BTCUSD 122K
USDJPY 336
US100.cash 3.6K
XAUEUR -1K
US30.cash 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 159.29 USD
En kötü işlem: -2 788 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3 085.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 470.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Acompanhe aqui a recuperação dessa conta!
İnceleme yok
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mesa TopWin IF
Ayda 1000 USD
0%
0
0
USD
100K
USD
21
21%
339
51%
58%
1.00
0.92
USD
13%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.