İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
176 (51.91%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (48.08%)
En iyi işlem:
2 159.29 USD
En kötü işlem:
-2 787.82 USD
Brüt kâr:
48 843.31 USD (337 085 pips)
Brüt zarar:
-48 533.08 USD (212 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 085.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 700.01 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
57.83%
Maks. mevduat yükü:
12.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
207 (61.06%)
Satış işlemleri:
132 (38.94%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
277.52 USD
Ortalama zarar:
-297.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4 470.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 470.56 USD (10)
Aylık büyüme:
8.03%
Yıllık tahmin:
97.45%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 869.08 USD
Maksimum:
13 792.64 USD (13.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.15% (13 792.39 USD)
Varlığa göre:
1.95% (1 941.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|EURUSD
|47
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|5
|US100.cash
|2
|XAUEUR
|1
|US30.cash
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|-300
|BTCUSD
|181
|USDJPY
|75
|US100.cash
|36
|XAUEUR
|-737
|US30.cash
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-269
|EURUSD
|-1.1K
|BTCUSD
|122K
|USDJPY
|336
|US100.cash
|3.6K
|XAUEUR
|-1K
|US30.cash
|1.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 159.29 USD
En kötü işlem: -2 788 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3 085.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 470.56 USD
