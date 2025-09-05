- Büyüme
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
49 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (25.76%)
En iyi işlem:
30.40 USD
En kötü işlem:
-18.76 USD
Brüt kâr:
338.50 USD (55 297 pips)
Brüt zarar:
-112.43 USD (8 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (88.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.65 USD (9)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
94.84%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
7.20
Alış işlemleri:
32 (48.48%)
Satış işlemleri:
34 (51.52%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-6.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.39 USD (4)
Aylık büyüme:
4.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.39 USD (3.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.73% (31.39 USD)
Varlığa göre:
12.66% (245.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|8
|US30
|4
|USDBRL
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|31
|USDJPY
|121
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|39
|US30
|13
|USDBRL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.9K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2.9K
|US30
|28K
|USDBRL
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.40 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 20
|
ILQAu-A1 Live
|0.13 × 16
|
FBS-Real-9
|0.19 × 16
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
