SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX Copy
Henrique Shmoller

FX Copy

Henrique Shmoller
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
49 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (25.76%)
En iyi işlem:
30.40 USD
En kötü işlem:
-18.76 USD
Brüt kâr:
338.50 USD (55 297 pips)
Brüt zarar:
-112.43 USD (8 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (88.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.65 USD (9)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
94.84%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
7.20
Alış işlemleri:
32 (48.48%)
Satış işlemleri:
34 (51.52%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-6.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.39 USD (4)
Aylık büyüme:
4.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.39 USD (3.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.73% (31.39 USD)
Varlığa göre:
12.66% (245.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 22
USDJPY 22
GBPUSD 9
XAUUSD 8
US30 4
USDBRL 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 31
USDJPY 121
GBPUSD 22
XAUUSD 39
US30 13
USDBRL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.9K
USDJPY 12K
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 2.9K
US30 28K
USDBRL 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.40 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 20
ILQAu-A1 Live
0.13 × 16
FBS-Real-9
0.19 × 16
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
158 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
