Nauris Zukas

Imperial Dominator

Nauris Zukas
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 292%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 525
Kârla kapanan işlemler:
1 466 (96.13%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (3.87%)
En iyi işlem:
5.84 USD
En kötü işlem:
-50.37 USD
Brüt kâr:
1 453.83 USD (138 267 pips)
Brüt zarar:
-868.97 USD (71 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
503 (470.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
470.30 USD (503)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
9.64%
Maks. mevduat yükü:
2.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
879 (57.64%)
Satış işlemleri:
646 (42.36%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-14.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-178.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.99 USD (7)
Aylık büyüme:
15.30%
Yıllık tahmin:
185.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.88 USD
Maksimum:
264.31 USD (110.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.12% (264.31 USD)
Varlığa göre:
6.89% (54.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 585
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 67K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 09:41
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Imperial Dominator
Ayda 30 USD
292%
0
0
USD
835
USD
83
100%
1 525
96%
10%
1.67
0.38
USD
60%
1:500
