- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 525
Kârla kapanan işlemler:
1 466 (96.13%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (3.87%)
En iyi işlem:
5.84 USD
En kötü işlem:
-50.37 USD
Brüt kâr:
1 453.83 USD (138 267 pips)
Brüt zarar:
-868.97 USD (71 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
503 (470.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
470.30 USD (503)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
9.64%
Maks. mevduat yükü:
2.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
879 (57.64%)
Satış işlemleri:
646 (42.36%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-14.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-178.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.99 USD (7)
Aylık büyüme:
15.30%
Yıllık tahmin:
185.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.88 USD
Maksimum:
264.31 USD (110.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.12% (264.31 USD)
Varlığa göre:
6.89% (54.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1525
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.84 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 503
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +470.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
292%
0
0
USD
USD
835
USD
USD
83
100%
1 525
96%
10%
1.67
0.38
USD
USD
60%
1:500