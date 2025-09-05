- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
14 (42.42%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (57.58%)
En iyi işlem:
107.38 USD
En kötü işlem:
-75.85 USD
Brüt kâr:
613.28 USD (10 306 pips)
Brüt zarar:
-377.68 USD (5 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (93.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
11.02%
Maks. mevduat yükü:
100.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
18 (54.55%)
Satış işlemleri:
15 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
7.14 USD
Ortalama kâr:
43.81 USD
Ortalama zarar:
-19.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-167.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.88 USD (10)
Aylık büyüme:
97.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
169.18 USD (36.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.69% (169.11 USD)
Varlığa göre:
8.18% (27.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|236
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ApolloX is a trading BOT that is working on NASDAQ. It has a high risk, but also high reward. Each trade is 10% of the Equity
