Yong Lian Ning

Nyl520

Yong Lian Ning
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
291 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (21.98%)
En iyi işlem:
1 476.00 USD
En kötü işlem:
-4 367.33 USD
Brüt kâr:
23 847.74 USD (110 440 pips)
Brüt zarar:
-18 205.18 USD (111 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (601.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 584.60 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
34.79%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
209 (56.03%)
Satış işlemleri:
164 (43.97%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
15.13 USD
Ortalama kâr:
81.95 USD
Ortalama zarar:
-222.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-9 290.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 290.10 USD (13)
Aylık büyüme:
45.58%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 836.42 USD
Maksimum:
10 094.30 USD (38.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.44% (10 094.30 USD)
Varlığa göre:
14.21% (3 517.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.mt 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.mt 5.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.mt -644
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 476.00 USD
En kötü işlem: -4 367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +601.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 290.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MingTakInternational-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

趋势策略加拨头皮！
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
