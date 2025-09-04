SinyallerBölümler
Anila Waqar

Gold123

Anila Waqar
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
PhyxTrade-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 531
Kârla kapanan işlemler:
3 367 (95.35%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (4.64%)
En iyi işlem:
6 357 532.00 USD
En kötü işlem:
-1 130 000.00 USD
Brüt kâr:
1 980 874 365.15 USD (11 632 285 pips)
Brüt zarar:
-104 835 756.50 USD (116 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1569 (572 517 287.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
807 004 096.15 USD (849)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
66.15%
Maks. mevduat yükü:
41.35%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
76.96
Alış işlemleri:
2 224 (62.98%)
Satış işlemleri:
1 307 (37.02%)
Kâr faktörü:
18.90
Beklenen getiri:
531 305.19 USD
Ortalama kâr:
588 320.27 USD
Ortalama zarar:
-639 242.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
55 (-2 130 595.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 161 390.00 USD (51)
Aylık büyüme:
26.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 730.00 USD
Maksimum:
24 376 660.00 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.51% (6 829 285.00 USD)
Varlığa göre:
26.12% (132 517 000.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.W 2446
GBPUSD.W 460
EURUSD.W 440
BTCUSD.W 185
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.W 1558M
GBPUSD.W 109M
EURUSD.W 126M
BTCUSD.W 83M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
250M 500M 750M 1000M 1250M 1500M 1750M 2000M -2044967296 -1794967296 -1544967296 -1294967296 -1044967296 -794967296 -544967296 -294967296 -44967296 205M 455M 705M 955M 1205M 1455M 1705M 1955M -2089934592 -1839934592 -1589934592 -1339934592 -1089934592 -839934592 -589934592 -339934592 -89934592 160M 410M 660M 910M 1160M 1410M 1660M 1910M -2134901888 -1884901888 -1634901888 -1384901888 -1134901888 -884901888 -634901888 -384901888 -134901888 115M 365M 615M 865M 1115M 1365M 1615M 1865M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.W 2.9M
GBPUSD.W 124K
EURUSD.W 139K
BTCUSD.W 8.4M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 357 532.00 USD
En kötü işlem: -1 130 000 USD
Maksimum ardışık kazanç: 849
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +572 517 287.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 130 595.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PhyxTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My special strategy help me to grow big accounts 
İnceleme yok
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:05 2025.10.02 18:05:51  

That is my special strategy

2025.09.05 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 00:18
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

