- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 531
Kârla kapanan işlemler:
3 367 (95.35%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (4.64%)
En iyi işlem:
6 357 532.00 USD
En kötü işlem:
-1 130 000.00 USD
Brüt kâr:
1 980 874 365.15 USD (11 632 285 pips)
Brüt zarar:
-104 835 756.50 USD (116 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1569 (572 517 287.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
807 004 096.15 USD (849)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
66.15%
Maks. mevduat yükü:
41.35%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
76.96
Alış işlemleri:
2 224 (62.98%)
Satış işlemleri:
1 307 (37.02%)
Kâr faktörü:
18.90
Beklenen getiri:
531 305.19 USD
Ortalama kâr:
588 320.27 USD
Ortalama zarar:
-639 242.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
55 (-2 130 595.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 161 390.00 USD (51)
Aylık büyüme:
26.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 730.00 USD
Maksimum:
24 376 660.00 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.51% (6 829 285.00 USD)
Varlığa göre:
26.12% (132 517 000.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.W
|2446
|GBPUSD.W
|460
|EURUSD.W
|440
|BTCUSD.W
|185
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.W
|1558M
|GBPUSD.W
|109M
|EURUSD.W
|126M
|BTCUSD.W
|83M
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.W
|2.9M
|GBPUSD.W
|124K
|EURUSD.W
|139K
|BTCUSD.W
|8.4M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 357 532.00 USD
En kötü işlem: -1 130 000 USD
Maksimum ardışık kazanç: 849
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +572 517 287.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 130 595.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PhyxTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
My special strategy help me to grow big accounts
İnceleme yok
That is my special strategy
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
5%
0
0
USD
USD
1204M
USD
USD
12
0%
3 531
95%
66%
18.89
531 305.19
USD
USD
54%
1:100