İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
81 (51.59%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (48.41%)
En iyi işlem:
2 842.14 USD
En kötü işlem:
-440.88 USD
Brüt kâr:
19 992.45 USD (36 526 pips)
Brüt zarar:
-8 690.78 USD (49 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (411.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 899.16 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
99.24%
Maks. mevduat yükü:
123.07%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.47
Alış işlemleri:
86 (54.78%)
Satış işlemleri:
71 (45.22%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
71.99 USD
Ortalama kâr:
246.82 USD
Ortalama zarar:
-114.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 746.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 746.87 USD (7)
Aylık büyüme:
14.52%
Yıllık tahmin:
176.18%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 746.87 USD (17.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (1 746.87 USD)
Varlığa göre:
58.49% (5 862.74 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|155
|archived
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|7.6K
|archived
|3.7K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-13K
|archived
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 842.14 USD
En kötü işlem: -441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +411.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 746.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Practice
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 9
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
