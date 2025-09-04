- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICONIC SOLUTIONS – Her sinyalde hassasiyet
Londra uyandığında piyasanın nefesi değişir. Spreadler sıkışır, likidite kenarlardan taşar — ICONIC SECRET STRATEGY tam o anda harekete geçer. Tahmin yok, hype yok. M1 yürütüm. Soğuk. Keskin. Tekrarlanabilir.
Hikâye
Başkaları hâlâ çizgi çizerken bizim kronometremiz çoktan çalışıyordur. “Hissiyatı” beklemeyiz; kanıtı bekleriz: hareket, baskı, momentum. Kapı açıldığı an içeri gireriz — dramasız, tereddütsüz. One shot. Next.
Ne elde edersiniz
-
Kurumsal disiplinle M1 sinyal akışı
-
“Gizli sosu” ifşa etmeden Londra DNA’sı & kırılma momentumu
-
Net setup’lar, net stop’lar, net kurallar
-
Frekans değil kalite odağı
-
Martingale yok, grid yok, ortalama düşürme yok
Kimler için?
Kuralları adrenalinin önüne koyan trader’lar. Dua etmek yerine kopyalayıp ölçeklemek isteyen uygulayıcılar. Edge ≠ eğlence olduğunu bilen herkes.
60 saniyede başlayın
-
Abone olun (yukarıdaki buton)
-
MQL5 VPS’nizi bağlayıp senkronize edin (24/5 açık, düşük gecikme)
-
Muhafazakâr kopya katsayısı seçin (önce gözlemleyin, sonra artırın)
İpucu: XAUUSD’de dar spread ve stabil yürütüm sunan bir broker seçin.
Prensipler (sırrı açığa çıkarmadan)
-
Hızlı koruma ve temiz trailing için M1 yürütüm
-
Gerçek likidite kenarlarında breakout eğilimi
-
Piyasa gerçekten “verdiğinde” Londra zamanlaması
-
Kayıplar küçük ve tanımlı — koşan pozisyonlar yönetilir, geri verilmez
Beklenti yönetimi
Bu bir “her gün yeşil” sirk değil. Sessiz günler ve zorlu fazlar olacak. Ama piyasa şerit açtığında biz oradayız. Tutarlı. Öngörülebilir. Ölçeklenebilir.
Avantaja katıl
Gürültüden sinyale geçmeye hazır mısınız?
Hemen abone olun, VPS’nizi bağlayın, kopyalamayı başlatın — geri kalanlar çizgi çizmeye devam etsin.
Feragat: Forex/CFD/kıymetli metal işlemleri risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sorumlu işlem yapın, muhafazakâr başlayın ve risk parametrelerinizi düzenli olarak gözden geçirin.
