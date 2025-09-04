SinyallerBölümler
Maurice Prang

ICONIC SOLUTIONS

Maurice Prang
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
74 (82.22%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (17.78%)
En iyi işlem:
62.01 EUR
En kötü işlem:
-127.54 EUR
Brüt kâr:
1 866.31 EUR (10 771 pips)
Brüt zarar:
-1 165.43 EUR (6 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (469.37 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
520.80 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.08%
Maks. mevduat yükü:
2.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
40 (44.44%)
Satış işlemleri:
50 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
7.79 EUR
Ortalama kâr:
25.22 EUR
Ortalama zarar:
-72.84 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-324.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-324.24 EUR (6)
Aylık büyüme:
8.36%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 EUR
Maksimum:
329.24 EUR (13.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (327.74 EUR)
Varlığa göre:
1.14% (62.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 799
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.01 EUR
En kötü işlem: -128 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +469.37 EUR
Maksimum ardışık zarar: -324.24 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ICONIC SECRET STRATEGY — M1 Sinyalleri

ICONIC SOLUTIONS – Her sinyalde hassasiyet

Londra uyandığında piyasanın nefesi değişir. Spreadler sıkışır, likidite kenarlardan taşar — ICONIC SECRET STRATEGY tam o anda harekete geçer. Tahmin yok, hype yok. M1 yürütüm. Soğuk. Keskin. Tekrarlanabilir.

Hikâye

Başkaları hâlâ çizgi çizerken bizim kronometremiz çoktan çalışıyordur. “Hissiyatı” beklemeyiz; kanıtı bekleriz: hareket, baskı, momentum. Kapı açıldığı an içeri gireriz — dramasız, tereddütsüz. One shot. Next.

Ne elde edersiniz

  • Kurumsal disiplinle M1 sinyal akışı

  • “Gizli sosu” ifşa etmeden Londra DNA’sı & kırılma momentumu

  • Net setup’lar, net stop’lar, net kurallar

  • Frekans değil kalite odağı

  • Martingale yok, grid yok, ortalama düşürme yok

Kimler için?

Kuralları adrenalinin önüne koyan trader’lar. Dua etmek yerine kopyalayıp ölçeklemek isteyen uygulayıcılar. Edge ≠ eğlence olduğunu bilen herkes.

60 saniyede başlayın

  • Abone olun (yukarıdaki buton)

  • MQL5 VPS’nizi bağlayıp senkronize edin (24/5 açık, düşük gecikme)

  • Muhafazakâr kopya katsayısı seçin (önce gözlemleyin, sonra artırın)

İpucu: XAUUSD’de dar spread ve stabil yürütüm sunan bir broker seçin.

Prensipler (sırrı açığa çıkarmadan)

  • Hızlı koruma ve temiz trailing için M1 yürütüm

  • Gerçek likidite kenarlarında breakout eğilimi

  • Piyasa gerçekten “verdiğinde” Londra zamanlaması

  • Kayıplar küçük ve tanımlı — koşan pozisyonlar yönetilir, geri verilmez

Beklenti yönetimi

Bu bir “her gün yeşil” sirk değil. Sessiz günler ve zorlu fazlar olacak. Ama piyasa şerit açtığında biz oradayız. Tutarlı. Öngörülebilir. Ölçeklenebilir.

Avantaja katıl

Gürültüden sinyale geçmeye hazır mısınız?
Hemen abone olun, VPS’nizi bağlayın, kopyalamayı başlatın — geri kalanlar çizgi çizmeye devam etsin.

Feragat: Forex/CFD/kıymetli metal işlemleri risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sorumlu işlem yapın, muhafazakâr başlayın ve risk parametrelerinizi düzenli olarak gözden geçirin.


İnceleme yok
2025.09.04 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
