Evgeniy Chernov

AFtrend

Evgeniy Chernov
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -34%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
255 (65.89%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (34.11%)
En iyi işlem:
653.37 RUB
En kötü işlem:
-1 179.93 RUB
Brüt kâr:
28 242.84 RUB (40 486 pips)
Brüt zarar:
-27 549.42 RUB (33 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (3 377.83 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
3 685.56 RUB (26)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
82.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
170 (43.93%)
Satış işlemleri:
217 (56.07%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.79 RUB
Ortalama kâr:
110.76 RUB
Ortalama zarar:
-208.71 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 082.23 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-1 936.63 RUB (6)
Aylık büyüme:
22.64%
Yıllık tahmin:
274.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 393.97 RUB
Maksimum:
9 693.03 RUB (184.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.15% (9 680.43 RUB)
Varlığa göre:
10.38% (3 371.18 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 140
XAUUSDrfd 47
GBPUSDrfd 46
USDCADrfd 15
AUDUSDrfd 15
NZDUSDrfd 15
USDCHFrfd 14
AUDJPYrfd 13
GBPJPYrfd 11
USDJPYrfd 10
EURCHFrfd 9
EURAUDrfd 8
EURGBPrfd 8
EURCADrfd 7
GBPCADrfd 7
EURJPYrfd 6
GBPAUDrfd 5
GBPNZDrfd 3
#LKOH 2
XAGUSDrfd 2
AUDCHFrfd 2
#SBER 1
AUDCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -2
XAUUSDrfd -58
GBPUSDrfd 12
USDCADrfd 15
AUDUSDrfd -9
NZDUSDrfd -10
USDCHFrfd 4
AUDJPYrfd -9
GBPJPYrfd 19
USDJPYrfd 18
EURCHFrfd -9
EURAUDrfd -2
EURGBPrfd -9
EURCADrfd 17
GBPCADrfd 24
EURJPYrfd 2
GBPAUDrfd 8
GBPNZDrfd 4
#LKOH 0
XAGUSDrfd 1
AUDCHFrfd -6
#SBER 0
AUDCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 1.2K
XAUUSDrfd -4.3K
GBPUSDrfd 1.2K
USDCADrfd 1.6K
AUDUSDrfd -250
NZDUSDrfd -369
USDCHFrfd 219
AUDJPYrfd -578
GBPJPYrfd 2.2K
USDJPYrfd 2.1K
EURCHFrfd -539
EURAUDrfd -227
EURGBPrfd -419
EURCADrfd 1.7K
GBPCADrfd 2.5K
EURJPYrfd 577
GBPAUDrfd 1K
GBPNZDrfd 516
#LKOH -603
XAGUSDrfd 169
AUDCHFrfd -338
#SBER -175
AUDCADrfd 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +653.37 RUB
En kötü işlem: -1 180 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 377.83 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 082.23 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.05 06:33
A large drawdown may occur on the account again
