Carlos Vara Mananas

Relax

Carlos Vara Mananas
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
28 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
283.20 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
2 213.17 EUR (15 752 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
28 (2 213.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 213.17 EUR (28)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
97.23%
Maks. mevduat yükü:
53.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
13 (46.43%)
Satış işlemleri:
15 (53.57%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
79.04 EUR
Ortalama kâr:
79.04 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
14.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
14.86% (1 126.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 18
GBPUSD.r 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 1.2K
GBPUSD.r 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 9.3K
GBPUSD.r 6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +283.20 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2 213.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Europe" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 10:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 18:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
