Manuel De Huerta De La Cruz

Trendpulse

Manuel De Huerta De La Cruz
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
AudaCityGlobal-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
57 (45.60%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (54.40%)
En iyi işlem:
1 580.27 USD
En kötü işlem:
-1 071.00 USD
Brüt kâr:
14 293.44 USD (382 938 pips)
Brüt zarar:
-16 724.65 USD (565 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (631.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 313.70 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
70 (56.00%)
Satış işlemleri:
55 (44.00%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-19.45 USD
Ortalama kâr:
250.76 USD
Ortalama zarar:
-245.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-5 632.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 632.50 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 055.26 USD
Maksimum:
7 181.29 USD (5.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.90% (7 152.91 USD)
Varlığa göre:
4.09% (4 884.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
TECH100 19
USDJPY 12
EURUSD 9
XAGUSD 9
BTCUSD 9
USDCAD 8
GBPUSD 7
XAUUSD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
USDCHF 3
DJ30 3
GBPJPY 3
ETHUSD 3
EURNZD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
WTI 2
CADJPY 2
AUDJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
GER30 1
CADCHF 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
TECH100 373
USDJPY 1.7K
EURUSD -1.3K
XAGUSD 67
BTCUSD -459
USDCAD -48
GBPUSD 180
XAUUSD -596
AUDUSD 309
NZDUSD 274
USDCHF 50
DJ30 -930
GBPJPY -1.2K
ETHUSD 772
EURNZD -335
EURAUD -322
EURCHF -91
AUDCAD -500
WTI 255
CADJPY 1K
AUDJPY -299
EURJPY -113
EURGBP -348
NZDJPY 0
GBPCAD -666
GBPCHF -134
GER30 -18
CADCHF 1
EURCAD -71
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
TECH100 1.4K
USDJPY 1.7K
EURUSD -1.1K
XAGUSD -525
BTCUSD -269K
USDCAD 372
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 5.2K
AUDUSD 463
NZDUSD 237
USDCHF 39
DJ30 -3.1K
GBPJPY -1.4K
ETHUSD 79K
EURNZD -504
EURAUD -975
EURCHF -172
AUDCAD -155
WTI 5.8K
CADJPY 1.5K
AUDJPY -229
EURJPY -306
EURGBP -101
NZDJPY 9
GBPCAD -706
GBPCHF -171
GER30 -231
CADCHF 7
EURCAD -160
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 580.27 USD
En kötü işlem: -1 071 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +631.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 632.50 USD

İnceleme yok
2025.09.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
