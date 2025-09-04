- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
12 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (62.50%)
En iyi işlem:
7.15 USD
En kötü işlem:
-33.20 USD
Brüt kâr:
25.27 USD (3 788 pips)
Brüt zarar:
-116.04 USD (20 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.72 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
19.20%
Maks. mevduat yükü:
11.33%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
16 (50.00%)
Satış işlemleri:
16 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.22
Beklenen getiri:
-2.84 USD
Ortalama kâr:
2.11 USD
Ortalama zarar:
-5.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.98 USD (7)
Aylık büyüme:
-25.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.77 USD
Maksimum:
102.66 USD (28.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.37% (102.66 USD)
Varlığa göre:
11.25% (32.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPNZD
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-72
|GBPNZD
|-5
|ETHUSD
|-12
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|-7
|CHFJPY
|0
|GBPUSD
|3
|EURNZD
|-6
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|GBPNZD
|-889
|ETHUSD
|-12K
|GBPJPY
|553
|USDJPY
|-1K
|CHFJPY
|-53
|GBPUSD
|286
|EURNZD
|-640
|AUDUSD
|175
|GBPAUD
|215
|EURAUD
|246
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.15 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +6.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 5
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 13
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 10
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 16
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-26%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
32
37%
19%
0.21
-2.84
USD
USD
28%
1:500