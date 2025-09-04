SinyallerBölümler
Prashant Saurav

Rocket25

Prashant Saurav
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 314%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
33 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (26.67%)
En iyi işlem:
112.52 USD
En kötü işlem:
-35.63 USD
Brüt kâr:
1 046.94 USD (9 717 pips)
Brüt zarar:
-159.24 USD (3 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (169.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.57 USD (8)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
94.30%
Maks. mevduat yükü:
46.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.25
Alış işlemleri:
30 (66.67%)
Satış işlemleri:
15 (33.33%)
Kâr faktörü:
6.57
Beklenen getiri:
19.73 USD
Ortalama kâr:
31.73 USD
Ortalama zarar:
-13.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.83 USD (2)
Aylık büyüme:
154.95%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.83 USD (10.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.00% (43.83 USD)
Varlığa göre:
46.33% (367.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 8
EURCAD 5
USDCAD 4
CADJPY 4
AUDCHF 4
EURJPY 3
AUDCAD 3
GBPCHF 3
GBPJPY 3
EURUSD 2
EURNZD 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 34
EURCAD 153
USDCAD 22
CADJPY 213
AUDCHF -32
EURJPY 146
AUDCAD 82
GBPCHF -8
GBPJPY 53
EURUSD 54
EURNZD 21
NZDJPY 24
GBPUSD 12
NZDUSD 21
GBPNZD 92
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -1.3K
EURCAD 1.6K
USDCAD -669
CADJPY 1.4K
AUDCHF -453
EURJPY 716
AUDCAD 467
GBPCHF 224
GBPJPY 1.4K
EURUSD 449
EURNZD 391
NZDJPY 332
GBPUSD 153
NZDUSD 154
GBPNZD 831
USDJPY 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +112.52 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +169.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.08 × 13
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.58 × 12
VTMarkets-Live
0.58 × 12
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.78 × 232
Exness-MT5Real8
0.78 × 455
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 174
good
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 16:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
