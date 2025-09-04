- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
33 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (26.67%)
En iyi işlem:
112.52 USD
En kötü işlem:
-35.63 USD
Brüt kâr:
1 046.94 USD (9 717 pips)
Brüt zarar:
-159.24 USD (3 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (169.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.57 USD (8)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
94.30%
Maks. mevduat yükü:
46.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.25
Alış işlemleri:
30 (66.67%)
Satış işlemleri:
15 (33.33%)
Kâr faktörü:
6.57
Beklenen getiri:
19.73 USD
Ortalama kâr:
31.73 USD
Ortalama zarar:
-13.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.83 USD (2)
Aylık büyüme:
154.95%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.83 USD (10.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.00% (43.83 USD)
Varlığa göre:
46.33% (367.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|34
|EURCAD
|153
|USDCAD
|22
|CADJPY
|213
|AUDCHF
|-32
|EURJPY
|146
|AUDCAD
|82
|GBPCHF
|-8
|GBPJPY
|53
|EURUSD
|54
|EURNZD
|21
|NZDJPY
|24
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|21
|GBPNZD
|92
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-1.3K
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|-669
|CADJPY
|1.4K
|AUDCHF
|-453
|EURJPY
|716
|AUDCAD
|467
|GBPCHF
|224
|GBPJPY
|1.4K
|EURUSD
|449
|EURNZD
|391
|NZDJPY
|332
|GBPUSD
|153
|NZDUSD
|154
|GBPNZD
|831
|USDJPY
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.52 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +169.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.08 × 13
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.58 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.58 × 12
|
VTMarkets-Live 2
|0.60 × 15
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.78 × 232
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 455
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
OxSecurities-Live
|0.92 × 12
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 174
good
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
314%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
11
68%
45
73%
94%
6.57
19.73
USD
USD
46%
1:500