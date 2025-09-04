- Büyüme
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
15 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (62.50%)
En iyi işlem:
160.85 USD
En kötü işlem:
-103.53 USD
Brüt kâr:
1 907.00 USD (46 833 pips)
Brüt zarar:
-1 015.63 USD (68 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (800.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
800.83 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
51.88%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
33 (82.50%)
Satış işlemleri:
7 (17.50%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
22.28 USD
Ortalama kâr:
127.13 USD
Ortalama zarar:
-40.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-310.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-310.68 USD (11)
Aylık büyüme:
59.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
564.86 USD
Maksimum:
564.86 USD (18.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.83% (564.86 USD)
Varlığa göre:
2.75% (98.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|891
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +160.85 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +800.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -310.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
