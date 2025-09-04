SinyallerBölümler
Ilia Zarembo

TrueFaith

Ilia Zarembo
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
41 (82.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (18.00%)
En iyi işlem:
1 782.93 RUB
En kötü işlem:
-8 384.16 RUB
Brüt kâr:
25 659.54 RUB (28 693 pips)
Brüt zarar:
-20 850.78 RUB (17 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (13 119.47 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
13 119.47 RUB (24)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
27.02%
Maks. mevduat yükü:
122.90%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
38 (76.00%)
Satış işlemleri:
12 (24.00%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
96.18 RUB
Ortalama kâr:
625.84 RUB
Ortalama zarar:
-2 316.75 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7 788.10 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-11 615.01 RUB (2)
Aylık büyüme:
16.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
589.83 RUB
Maksimum:
15 330.69 RUB (30.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.58% (15 330.69 RUB)
Varlığa göre:
24.17% (11 218.59 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDrfd 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDrfd 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDrfd 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 782.93 RUB
En kötü işlem: -8 384 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13 119.47 RUB
Maksimum ardışık zarar: -7 788.10 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XAUUSD
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
