SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LIGHT
Andy Halim

LIGHT

Andy Halim
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
455 (86.50%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (13.50%)
En iyi işlem:
2 043.44 USD
En kötü işlem:
-989.50 USD
Brüt kâr:
21 683.81 USD (37 496 pips)
Brüt zarar:
-11 587.43 USD (30 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (1 297.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 661.77 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.90%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
176 (33.46%)
Satış işlemleri:
350 (66.54%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
19.19 USD
Ortalama kâr:
47.66 USD
Ortalama zarar:
-163.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-393.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 197.02 USD (3)
Aylık büyüme:
4.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 197.02 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.85% (2 197.02 USD)
Varlığa göre:
4.19% (10 872.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 224
GBPUSD 140
EURUSD 125
EURGBP 37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 2.9K
GBPUSD 3.6K
EURUSD 2.6K
EURGBP 881
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 4.9K
GBPUSD -977
EURUSD 1.1K
EURGBP 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 043.44 USD
En kötü işlem: -990 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 297.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -393.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
UniverseWheel-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
160 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 12:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
