İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
455 (86.50%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (13.50%)
En iyi işlem:
2 043.44 USD
En kötü işlem:
-989.50 USD
Brüt kâr:
21 683.81 USD (37 496 pips)
Brüt zarar:
-11 587.43 USD (30 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (1 297.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 661.77 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.90%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
176 (33.46%)
Satış işlemleri:
350 (66.54%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
19.19 USD
Ortalama kâr:
47.66 USD
Ortalama zarar:
-163.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-393.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 197.02 USD (3)
Aylık büyüme:
4.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 197.02 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.85% (2 197.02 USD)
Varlığa göre:
4.19% (10 872.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|224
|GBPUSD
|140
|EURUSD
|125
|EURGBP
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|2.9K
|GBPUSD
|3.6K
|EURUSD
|2.6K
|EURGBP
|881
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|4.9K
|GBPUSD
|-977
|EURUSD
|1.1K
|EURGBP
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 043.44 USD
En kötü işlem: -990 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 297.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -393.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
İnceleme yok
