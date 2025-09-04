- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
249 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (30.06%)
En iyi işlem:
17.20 USD
En kötü işlem:
-150.45 USD
Brüt kâr:
284.27 USD (129 191 pips)
Brüt zarar:
-626.12 USD (227 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (33.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.07 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
76.00%
Maks. mevduat yükü:
470.46%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
91 (25.56%)
Satış işlemleri:
265 (74.44%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-0.96 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
-5.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-486.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-486.45 USD (14)
Aylık büyüme:
-39.69%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
341.85 USD
Maksimum:
523.73 USD (50.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.21% (523.73 USD)
Varlığa göre:
96.74% (471.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|256
|GER40Cash
|40
|AUDCAD
|20
|US30Cash
|17
|FRA40Cash
|14
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-215
|GER40Cash
|56
|AUDCAD
|-49
|US30Cash
|-65
|FRA40Cash
|-60
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|-13
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-21K
|GER40Cash
|49K
|AUDCAD
|-5.9K
|US30Cash
|-69K
|FRA40Cash
|-50K
|GBPUSD
|334
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|50
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.20 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +33.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -486.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 277
|
XMGlobal-Real 26
|0.39 × 38
|
XMGlobal-Real 18
|0.44 × 50
|
XMGlobal-Real 21
|0.44 × 108
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 12
|
XMGlobal-Real 27
|0.52 × 281
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 32
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 496
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.06 × 18
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-40%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
3
41%
356
69%
76%
0.45
-0.96
USD
USD
97%
1:500