SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / F3 Thivagaran 148417
Mohd Sauff Bin Zabidi

F3 Thivagaran 148417

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 105%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
57 (47.89%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (52.10%)
En iyi işlem:
27.74 USD
En kötü işlem:
-11.09 USD
Brüt kâr:
304.14 USD (30 388 pips)
Brüt zarar:
-196.58 USD (19 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.35 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
3.16%
Maks. mevduat yükü:
43.72%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
66 (55.46%)
Satış işlemleri:
53 (44.54%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
5.34 USD
Ortalama zarar:
-3.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-16.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.84 USD (4)
Aylık büyüme:
113.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.22 USD
Maksimum:
43.20 USD (30.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.74% (37.14 USD)
Varlığa göre:
10.33% (8.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 115
DowJones- 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 125
DowJones- -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
DowJones- -1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.74 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.13 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 19:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.09.22 13:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 13:22
Share of trading days is too low
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 12:22
Share of trading days is too low
2025.09.08 12:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Share of trading days is too low
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 10:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 10:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 10:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
F3 Thivagaran 148417
Ayda 30 USD
105%
0
0
USD
183
USD
6
0%
119
47%
3%
1.54
0.90
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.