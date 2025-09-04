- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
37 (42.52%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (57.47%)
En iyi işlem:
34.02 USD
En kötü işlem:
-16.62 USD
Brüt kâr:
293.43 USD (29 321 pips)
Brüt zarar:
-180.27 USD (18 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (127.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
80.03%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
46 (52.87%)
Satış işlemleri:
41 (47.13%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
7.93 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-42.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.51 USD (12)
Aylık büyüme:
113.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.76 USD
Maksimum:
91.32 USD (76.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.38% (91.32 USD)
Varlığa göre:
13.87% (5.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.02 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +127.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok