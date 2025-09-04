SinyallerBölümler
Mohd Sauff Bin Zabidi

F2 Thivagaran 146877

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 113%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
37 (42.52%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (57.47%)
En iyi işlem:
34.02 USD
En kötü işlem:
-16.62 USD
Brüt kâr:
293.43 USD (29 321 pips)
Brüt zarar:
-180.27 USD (18 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (127.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
80.03%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
46 (52.87%)
Satış işlemleri:
41 (47.13%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
7.93 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-42.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.51 USD (12)
Aylık büyüme:
113.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.76 USD
Maksimum:
91.32 USD (76.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.38% (91.32 USD)
Varlığa göre:
13.87% (5.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.02 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +127.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 06:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
