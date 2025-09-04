SinyallerBölümler
Muhammad Rashid Mahat 149283
Mohd Sauff Bin Zabidi

Muhammad Rashid Mahat 149283

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
75 (77.31%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (22.68%)
En iyi işlem:
83.62 USD
En kötü işlem:
-84.58 USD
Brüt kâr:
596.49 USD (39 651 pips)
Brüt zarar:
-632.49 USD (55 097 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (217.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.05 USD (26)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
9.31%
Maks. mevduat yükü:
163.96%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
52 (53.61%)
Satış işlemleri:
45 (46.39%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.37 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-28.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-291.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-317.36 USD (7)
Aylık büyüme:
-69.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.66 USD
Maksimum:
317.36 USD (83.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.52% (317.36 USD)
Varlığa göre:
80.63% (279.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DowJones- 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DowJones- -36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DowJones- -15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.62 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +217.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.17 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 81% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 22:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 14:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
