- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
94 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.46 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
97.78 USD (7 803 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
94 (97.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.78 USD (94)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
8.97%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
69 (73.40%)
Satış işlemleri:
25 (26.60%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.62% (18.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ecn
|81
|XAUUSD.ecn
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.ecn
|55
|XAUUSD.ecn
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.ecn
|4.7K
|XAUUSD.ecn
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.46 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 94
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +97.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
