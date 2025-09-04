SinyallerBölümler
Sim Chaemin

Robo10r

Sim Chaemin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
60 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (25.93%)
En iyi işlem:
43.09 USD
En kötü işlem:
-42.64 USD
Brüt kâr:
218.20 USD (6 189 pips)
Brüt zarar:
-164.23 USD (6 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.57 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
57.56%
Maks. mevduat yükü:
16.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
44 (54.32%)
Satış işlemleri:
37 (45.68%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-7.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.64 USD (1)
Aylık büyüme:
2.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.45 USD
Maksimum:
42.64 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (42.64 USD)
Varlığa göre:
33.84% (694.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 54
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.09 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 10
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.06 × 33
TitanFX-04
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.11 × 19
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
96 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:10
Share of trading days is too low
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 08:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.04 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
