İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
60 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (25.93%)
En iyi işlem:
43.09 USD
En kötü işlem:
-42.64 USD
Brüt kâr:
218.20 USD (6 189 pips)
Brüt zarar:
-164.23 USD (6 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.57 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
57.56%
Maks. mevduat yükü:
16.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
44 (54.32%)
Satış işlemleri:
37 (45.68%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-7.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.64 USD (1)
Aylık büyüme:
2.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.45 USD
Maksimum:
42.64 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (42.64 USD)
Varlığa göre:
33.84% (694.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|54
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.09 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 10
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.06 × 33
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.11 × 19
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
3
100%
81
74%
58%
1.32
0.67
USD
USD
34%
1:500