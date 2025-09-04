SinyallerBölümler
Ilisa Noviani

TradingPLUS

Ilisa Noviani
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
TradingProInternational-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
191 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (25.97%)
En iyi işlem:
159.50 USD
En kötü işlem:
-150.33 USD
Brüt kâr:
1 763.13 USD (378 472 pips)
Brüt zarar:
-761.89 USD (159 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (163.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
364.79 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
27.73%
Maks. mevduat yükü:
26.54%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
116 (44.96%)
Satış işlemleri:
142 (55.04%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
3.88 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-11.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-12.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.34 USD (3)
Aylık büyüme:
10.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.90 USD
Maksimum:
264.34 USD (2.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.62% (267.85 USD)
Varlığa göre:
2.33% (237.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 46
USDJPY 22
AUDUSD 21
GBPUSD 19
EURJPY 19
EURUSD 18
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 90
BTCUSD 32
USDJPY 464
AUDUSD 49
GBPUSD 200
EURJPY -200
EURUSD 228
GBPJPY 139
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.6K
BTCUSD 210K
USDJPY 611
AUDUSD -703
GBPUSD 1K
EURJPY -695
EURUSD 1K
GBPJPY 736
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.50 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +163.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.