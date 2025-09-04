- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
46 (75.40%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (24.59%)
En iyi işlem:
763.75 USD
En kötü işlem:
-398.25 USD
Brüt kâr:
3 601.17 USD (7 980 pips)
Brüt zarar:
-2 447.88 USD (5 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (568.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
763.75 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.86%
Maks. mevduat yükü:
49.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
37 (60.66%)
Satış işlemleri:
24 (39.34%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
18.91 USD
Ortalama kâr:
78.29 USD
Ortalama zarar:
-163.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-404.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-404.50 USD (2)
Aylık büyüme:
140.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.96 USD
Maksimum:
670.75 USD (43.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.47% (669.00 USD)
Varlığa göre:
19.68% (178.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +763.75 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +568.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -404.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Gold Trade with Breakout Strategy
Tight SL and Tight Trailing SL
Maximum 4 trades per day
Minimum 1 Trade per day
Recommended fund : 500 USD and above
Lot size : Use Fixed Lot ( recommended)
High Risk : 0.5 Lot per trade ( recommended)
Medium : 0.3 Lot per trade ( recommended)
Super Low risk : 0.05-0.1 lot per trade ( recommended)
Tight SL and Tight Trailing SL
Maximum 4 trades per day
Minimum 1 Trade per day
Recommended fund : 500 USD and above
Lot size : Use Fixed Lot ( recommended)
High Risk : 0.5 Lot per trade ( recommended)
Medium : 0.3 Lot per trade ( recommended)
Super Low risk : 0.05-0.1 lot per trade ( recommended)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
320%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
100%
61
75%
1%
1.47
18.91
USD
USD
42%
1:500