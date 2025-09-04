SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Trading Low Risk
Chan Wei Sik

Gold Trading Low Risk

Chan Wei Sik
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 320%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
46 (75.40%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (24.59%)
En iyi işlem:
763.75 USD
En kötü işlem:
-398.25 USD
Brüt kâr:
3 601.17 USD (7 980 pips)
Brüt zarar:
-2 447.88 USD (5 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (568.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
763.75 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
0.86%
Maks. mevduat yükü:
49.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
37 (60.66%)
Satış işlemleri:
24 (39.34%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
18.91 USD
Ortalama kâr:
78.29 USD
Ortalama zarar:
-163.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-404.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-404.50 USD (2)
Aylık büyüme:
140.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.96 USD
Maksimum:
670.75 USD (43.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.47% (669.00 USD)
Varlığa göre:
19.68% (178.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +763.75 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +568.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -404.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Gold Trade with Breakout Strategy
Tight SL and Tight Trailing SL
 
Maximum 4 trades per day 
Minimum 1 Trade per day 

Recommended fund : 500 USD and above

Lot size : Use Fixed Lot  ( recommended)
High Risk : 0.5 Lot per trade ( recommended)
Medium : 0.3 Lot per trade ( recommended)
Super Low risk : 0.05-0.1 lot per trade ( recommended)


İnceleme yok
2025.09.20 00:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 12:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Trading Low Risk
Ayda 30 USD
320%
0
0
USD
1.5K
USD
6
100%
61
75%
1%
1.47
18.91
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.